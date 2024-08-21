奧巴馬赴民主黨大會為賀錦麗站台　相關酒店收炸彈威脅

在美國芝加哥舉行的民主黨全國代表大會周二（20日）進入第二天，市內多地收到炸彈威脅。前總統奧巴馬將上台發表講話，全力支持副總統賀錦麗競逐入主白宮。英媒周三（21日）引述消息指，自賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，其競選團隊在一個月內共籌集約5億美元（約39億港元）。

據報道，奧巴馬出席民主黨全國代表大會時，將推崇賀錦麗是民主黨未來所繫，告訴黨代表她是領導國家邁向遠大未來的不二人選，並講述如何幫助她取勝，同時警告民主黨在未來11周面臨的艱難任務。奧巴馬赴會前發文稱回芝加哥老家真好希望出席今次大會，加入那麼多鼓舞人心的人，分享這場大選中至關重大的事。

約4,700名黨代表將透過儀式性的現場投票，正式確認賀錦麗的民主黨總統候選人身份，該黨本月初已透過線上投票確認。周二有消息稱，芝加哥市中心用於民主黨全國代表大會的4間酒店收到炸彈恐嚇電話，美國特勤局介入調查，正篩查受影響地區並檢查威脅的可信度。

賀錦麗的競選團隊表示，上月籌得3.1億美元（約24.2億港元），使她和總統拜登退選前籌集的資金逾10億美元（約78億港元），最快跨越籌款門檻。特朗普競選團隊上月則籌得約1.38億美元（約10.7億港元），持有逾3.2億美元（約25億港元）。