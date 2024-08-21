傳美首調整威懾戰略　聚焦中國核武庫擴張

美媒周二（20日）報道，美國國防部評估2030年中國核彈頭數量將達1,000枚，未來10年內其核武庫規模和多樣性將與美俄不相上下。據報美國總統拜登今年3月批准一項高度機密的美國核戰略計劃，首次調整美國的威懾戰略，將重點放在中國核武庫的迅速擴張上。白宮回應指，拜登批准的核戰略計劃並非針對單一國家或威脅。

據報道，白宮從未宣布拜登已批准上述核使用指引的修訂版戰略，當中首次尋求讓美國做好準備，應對來自中國、俄羅斯和北韓可能協調的核挑戰。雖然該計劃被列為高度機密，但美國高層同意兩名資深官員近期在演說中，謹慎和有限度地簡短透露，拜登預料在離任前會以非機密形式通知國會細節。

美國國防部負責太空政策的前代理助理部長納蘭（Vipin Narang）本月離任返回學界前指出，考慮到多個擁核的敵對方，拜登近期更新核武使用指引，當中特別提及中國核武數量與種類，強調美國須同時阻嚇中俄朝的核武。白宮國家安全委員會高級主任瓦迪（Pranay Vaddi）6月亦提到，上述計劃首次檢視美國，是否準備好應對同時或接連發生綜合使用核武與非核武的國際危機。

被問及上述報道時，白宮發言人薩維特（Sean Savett）表示，本屆政府與前4屆政府一樣，發布了《核態勢評估和核武使用規劃指引》。他指出，雖然該指引的具體文本是保密的，但其存在絕非秘密，今年較早前發布的新指引不是針對任何單一實體、國家或威脅的回應。