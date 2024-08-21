向陸企洩技術致日商損失123億新台幣　兩台男捱告

原任職某日商在台投資公司研發部門的兩名男子為求高薪，將公司核心技術洩漏給要跳槽的大陸公司，造成日商損失約123億元（新台幣，下同，約30億港元）。桃園地檢署近日起訴兩人，並請求從重量刑。

台媒周二（20日）報道，涉事的吳姓、黃姓男子原本是日商在台投資某公司的研發經理、研發主任工程師，負責涉及公司專利的微致動器製程設計、產品開發等工作。一名在大陸經營科技公司的王姓男子經香港轉投資台灣，經營電腦及消費性電子產品的零組件銷售，因想設立研發中心，以垂直整合大陸公司產業供應鏈，2019年承諾提供年薪500萬元（約122萬港元），另給付「安家費」予吳男挖角。

檢方調查發現，吳男延攬同公司的黃男加入，兩人分別在2020年2月、5月離職前後，將公司核心技術重製、使用，洩漏給王男的公司，相關商業間諜行為造成日商巨大經濟損失。日商清查離職人員電郵後發現異狀，向檢調人員告發、調查後才水落石出，吳、黃兩人涉犯背信、未經允許取得他人電磁紀錄及違反營業秘密法之意圖在大陸地區使用而擅自重製、使用或洩漏該營業秘密、著作權法擅自重製侵害他人之著作財產權等罪嫌。