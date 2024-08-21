李強在俄會晤普京　同日簽署合作文件

中國國務院總理李強周二（20日）抵達莫斯科，展開訪問俄羅斯行程。他周三（21日）在克里姆林宮與俄羅斯總統普京會晤之餘，較早時間亦與俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第二十九次定期會晤，雙方會後簽署《中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報》、新版《中俄投資合作規劃綱要》，並共同見證簽署涉及多個領域合作文件。

普京表示，金磚國家（BRICS）峰會將於2024年10月在俄羅斯喀山市舉行，屆時恭候中國國家領導人出席，又稱俄中兩國未來多年有大規模合作計劃。

同日較早時間，李強與米舒斯京會晤時表示，中方願同俄方一同堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。米舒斯京稱，俄方願同中方持續深化互信，擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作，密切在國際事務中溝通協調，更好維護俄中自身正當權益，推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。

在會上，李強與米舒斯京聽取中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作匯報。雙方一致認為，中俄兩國務實合作優勢互補、潛力巨大，要進一步優化合作結構，穩步推進經貿、投資、農業、能源等傳統領域合作，拓展數碼經濟、生物醫藥、綠色發展等新興領域合作。