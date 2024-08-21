華對歐盟進口乳製品　展開反補貼調查

商務部周三（21日）宣布，由即日起對原產於歐盟進口相關乳製品展開反補貼立案調查，調查期為2023年4月1日至2024年3月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2024年3月31日。

商務部稱，2024年7月29日收到中國奶業協會及中國乳製品工業協會（申請人）代表國內乳製品產業正式提交反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟進口相關乳製品進行反補貼調查，故就有關反補貼調查事項向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府展開磋商。

根據申請人提供證據及商務部初步審查，申請人相關乳製品合計產量在2020年、2021年、2022年、2023年及2024年第一季度均佔同期中國同類產品總產量主要部分，符合《反補貼條例》有關國內產業提出反補貼調查申請規定。

申請書主張，申請調查產品接受歐盟及其成員國政府補貼，歐盟相關乳製品產業（企業）可能受益補貼項目共計20項。經初步審查，商務部認為申請書中包含《反補貼條例》規定反補貼調查立案所要求內容及有關證據。根據上述審查結果，依據相關規定，商務部決定自周三起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。