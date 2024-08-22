拜登與以總理通話　調解國對加薩停火談判無期望

加薩地帶最新一輪停火談判周四至周五（22至23日）在埃及首都開羅舉行，美國總統拜登周三（21日）向以色列總理內塔尼亞胡強調會談非常重要。但埃及調解官員認為，由於方案未能滿足永久停火和以軍撤走等條件，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯接受機會微乎其微。以色列反對派質疑內塔尼亞胡堅持條件阻礙談判，前總理拉皮德認為關心人民生命的總理應親自赴會，指摘內塔尼亞胡已失去靈魂。

拜登周三與內塔尼亞胡舉行電話會議，強調達成停火和釋放人質協議的迫切性以及緩解地區緊張局勢的外交努力，並談及開羅會談以消除任何剩餘障礙。兩人另討論美國為支持以色列應對哈馬斯、黎巴嫩真主黨和也門叛軍青年運動等來自伊朗所有威脅所做的努力，包括目前美軍的防禦部署，副總統賀錦麗也參與會議。國務卿布林肯周三分別與約旦和土耳其官員通電話，討論達成停火談判的迫切性。

了解談判的埃及官員指出，目前談判方案要求哈馬斯釋放去年10月7日突襲以色列扣押的平民人質，換取6周臨時停火和進入第二階段談判，但以色列或美國不會保證將來可通過談判達成永久停火。方案也未要求以軍從加薩兩條戰略走廊撤出，以方只提出縮小費城走廊部隊規模，並繼續完全控制內扎里姆走廊，又拒絕承諾在下一階段完全撤出加薩。埃及官員直言，方案對埃及和哈馬斯來說都是不可接受。

以色列、美國、埃及和卡塔爾上周五（16日）在哈馬斯缺席下舉行加薩停火磋商，美國會後宣布提出新方案以縮小以色列與哈馬斯之間分歧，布林肯更強調方案在以軍從加薩撤軍的時間表和地點上非常明確。哈馬斯隨即表明拒絕接受方案，批評方案內容順應內塔尼亞胡開出的條件，尤其拒絕永久停火和完全從加薩撤軍，並指摘內塔尼亞胡在釋放人質上出爾反爾和設置新條件，阻礙談判完成。