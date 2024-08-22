美軍航母抵中東　協防以色列震懾伊朗

美國海軍周三（21日）宣布，上月從加州聖迭戈灣啟程的核動力航空母艦林肯號，當天已抵達中東海域，代表美軍目前在區內部署雙航母。林肯號將接替早前從西太平洋調往中東阿曼灣的羅斯福號，協助以色列應對伊朗為報復巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞上月在德黑蘭遇刺喪生而醞釀多時的襲擊。

中央司令部宣布，作為美國海軍第三航母打擊群的旗艦，林肯號搭載F35C隱形戰機和F/A-18 Block Ⅲ戰機，周三在第21驅逐艦中隊和第9艦載機大隊隨同下駛入中央司令部責任區。中央司令部同時發放F35C從林肯號起飛，和飛越林肯號上空的影片。美媒引述海軍官員透露，即使未計算林肯號隨行的艦艇，截至周三上午中東已部署多達8艘美軍驅逐艦。俄亥俄級核潛艇喬治亞號也正駛往中東。

美國防長奧斯汀上周日（11日）與以色列防長加蘭特通電話時指出，已下令林肯號航母打擊群和喬治亞號加速前往中央司令部責任區，強調決心採取所有一切行動協助防衞以色列。美國官員透露，伊朗因應加薩停火談判而暫停報復以色列行動，正權衡如何應對。美國國防部發言人賴德周二（20日）強調，部署是為確保美軍有能力對目前和潛在事態作出反應。