大舅穿上婚紗整蠱新郎　幽默逗笑全網

不少新人會在婚禮上創造充滿喜悅且溫馨的回憶，為大日子增添喜慶。澳洲傳媒周三（21日）報道，新南威爾士省一對新人近日在昆士蘭省開恩茲舉辦婚禮，當天上演一場成功且極具幽默的惡作劇，新娘的哥哥竟身穿一襲婚紗整蠱新郎，雙方隨後紛紛捂嘴大笑起來，氣氛歡樂至極。影片隨後獲上傳至社交平台瘋傳，不少網民亦表示有趣和被逗笑。

影片可見，新郎喬治（Ethan George）背對通道，緊張地等待新娘莫莉（Molly Caldwell）。此時一位打扮成新娘的男子緩步走到喬治背後，用手輕撫他的背。當喬治興奮回頭準備看莫莉身穿婚紗模樣，卻發現「新娘」竟變成長滿鬍子的大舅子兼好友考德威爾（Regan Caldwell），他隨即笑得捧腹彎腰。他笑完還不忘即興發揮，對妻舅說：「哦，親愛的，你看起來很漂亮」，充滿幽默感。

今次惡作劇其實是莫莉的主意，她指這可以同時捉弄丈夫和哥哥，一石二鳥。為了今次惡作劇，她甚至在還未選好自己的婚紗前，便已準備好哥哥的金色假髮、白色連衣裙和高跟鞋，結果惡作劇非常成功，完全出乎丈夫意料。

考德威爾則表示，雖然知道妹妹的計劃，卻不相信對方會付諸實行，詎料莫莉婚禮當天直接遞給他該套服飾，令他一時間陷入無奈。然而，在看見喬治的表情由震驚、困惑，再到崩潰大笑後，考德威爾感到一切都十分值得。婚禮司儀亦形容這場惡作劇非常成功，是他從業30年以來，見過最有趣的婚禮惡作劇之一。