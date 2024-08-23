華從泰引渡傳銷犯罪頭目　涉案資金逾千億人民幣

中國公安部周五（23日）公布，「獵狐行動」工作組周二（20日）從泰國引渡涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某回國，是1999年中泰引渡條約生效後，中國從泰國引渡首名經濟犯罪嫌疑人，對鞏固深化兩國執法司法合作具有里程碑式意義。

通報指，以張某某為首的MBI集團自2012年以來通過發行虛擬數字貨幣，要求參加者繳納700元至24.5萬元（人民幣，下同，約764港元至26萬港元）不等費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，並藉由發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動，共發展會員1,000多萬人次，涉案資金超1,000億元（約1,092億港元）。

重慶市公安局2020年11月對張某某立案偵查，國際刑警組織中國國家中心局2021年3月對他發布紅色通報，泰國警方2022年7月21日抓獲張某某。中方隨後依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求，泰國上訴法院今年5月21日終審裁決將張某某引渡中國，泰國政府上周三（14日）作出行政決定支持法院上述終審裁決。