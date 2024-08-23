泰國小型飛機空難　內地電商平台下架度假套餐

泰國北柳府周四（22日）有小型飛機爆炸墜毀，9名死者當中包括5名中國人。當地傳媒報道，涉事為泰國達叻府沽島酒店度假村索尼娃奇芮（Soneva Kiri）的私人飛機，不少內地遊客搭過涉事飛機，曾在社交平台展示照片。內媒周五（23日）報道，有內地旅行社職員證實涉事飛機服務暫停，多間電商平台已下架該酒店的度假套餐產品。

涉事塞斯納Cessna Caravan C208小型飛機註冊編號HS-SKR，是泰國飛行服務有限公司（Thai Flying Service Company）營運，往返曼谷和達叻府的209號航班。酒店宣傳介紹，該公司營運兩架同型號8座位小型飛機，遊客可從曼谷素萬那普國際機場登上小型飛機，經歷80分鐘航程抵達達叻府機場，再接駁快艇，5分鐘就可抵達酒店。泰國飛行服務有限公司證實，小型飛機當時正飛往度假酒店的機場。

部分內地旅行社曾推出該酒店4日3夜度假套餐，包含度假村私人小飛機接送，套餐價格介乎1.62萬元至1.97萬元（人民幣，約1.77萬港元至2.15萬港元）不等。內媒向有關旅行社查詢飛機失事後，是否還能去該酒店，職員稱「去不了了」，並指罹難者非其顧客。該旅行社和內地另一間知名酒店預訂平台，相繼下架該度假酒店的相關產品。