最新研究揭都靈裹屍布　證屬耶穌生平時期

都靈裹屍布相傳曾用作包裹耶穌屍體，其真偽一直成謎，備受爭議。美媒周四（22日）報道，意大利國家研究委員會結晶學研究所團隊，早前利用最新科技分析都靈裹屍布，證實其年代可追溯至約2,000年前，即耶穌生活的時代，有助進一步揭開這個世紀謎團。

都靈裹屍布最早於1350年代首次公開展出，被指是用來包裹耶穌遺體的亞麻布。然而，1980年代的碳14測年法檢測卻將其製造年代指向中世紀時期，即1260年至1390年之間，也就是耶穌死後數百年，與其生活的時代相差甚遠，引發廣泛質疑。

這次最新研究中，科學家團隊採用了廣角X射線散射技術，更精確測量亞麻纖維素的自然老化程度，可藉此知道裹屍布的製造時間。結果顯示，裹屍布樣本與其他可追溯至公元1世紀以色列的布料脗合，而與1260年至1390年間製造的布料則沒有任何匹配。團隊認為，當時用於碳14測年法檢測的樣本可能受到污染，導致結果不準確。

都靈裹屍布真偽未可證，不過上面的印痕和血漬呈現出一個雙臂交叉胸前、留鬍鬚的長髮男子身形，令人好奇耶穌真實樣貌。最近由人工智能生成的圖像，對耶穌進行了極其逼真的描繪，可見他身材修長、頭髮飄逸、眼神溫柔，且有突出的顴骨和山羊鬍子，與許多有關耶穌的歷史藝術表現一致；不失為一窺耶穌面貌的創意方法。