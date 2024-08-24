港移民地產女經紀被燒屍亡　加警拘3名青年

加拿大安大略省約克區56歲女地產經紀、香港移民梅育英日前失蹤，當地警方周四（22日）證實尋獲梅育英的遺體，屍體曾被焚燒，死因未明。警方相信案件有針對性，列作兇殺案調查，目前拘捕3名介乎16歲至17歲的涉案青年，指控他們在梅育英失蹤後盜用其財產，另正追緝一輛可疑白色平治輕型貨車。有指梅育英在失蹤前一天，達成一筆價值超過1,000萬加元（約5,764萬港元）的交易。

梅育英在本月9日上午9時30分上班時間，駕駛一輛白色平治SUV離開位於萬錦市的寓所後失蹤，家人於是報警。約克地區警方同日下午在多倫多斯卡伯勒區，距離梅育英寓所15分鐘車程的停車場發現其座駕，但未發現梅育英。經連日搜索，警方本月12日接報在帕里灣區一條高速公路附近發現一具燒焦屍體，距離梅育英寓所超過220公里，首席法醫辦公室周三（21日）確認死者是梅育英。

調查過程中，警方發現兩名來自多倫多和一名來自惠特比的青年，盜用梅育英的信用卡消費，其中來自惠特比的17歲男子面臨多項指控，包括兩項持有透過犯罪獲得財產罪、兩項小額欺詐罪，以及多項武器指控，涉及持有限制武器、出於危險目的持有和不小心存放違禁槍械。17歲多倫多男子面臨三項小額欺詐罪，16歲多倫多男子面臨一項欺詐罪和一項不遵守條件罪。其中兩人已獲保釋，另一人正等候保釋聆訊。

梅育英1990年從香港移民到多倫多，協助來自中國的投資移民在加拿大置業，生前管理物業包括萬錦市和北約克區豪宅、廣場和購物中心的商業單位及大型工業大廈。梅育英也被稱為加拿大華人商界具影響力人物，過去多次出席政府籌款活動和慶典。梅育英2023年曾呼籲加拿大華人簽署請願書，敦促政府撤回外國代理人登記要求。