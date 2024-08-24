悉尼水含致癌化學物　專家批食水安全標準過時

澳洲新南威爾士省悉尼多地的食水集水區早前驗出含有低濃度可致癌全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），引起外界高度關注。澳洲傳媒周六（24日）引述專家指，其實澳洲人已接觸PFAS數十年，目前沒有避免的簡單解決方法。專家還稱，有證據顯示PFAS可導致多種健康問題，包括不孕症、嬰兒出生體重輕，並批評澳洲政府的食水安全標準不能保障人類健康。

當地過濾水公司始創人多茲（Suzanne Dodds）表示，鑑於PFAS在日常物品中廣泛應用，今次發現並不令人意外，情況已持續很長時間，只是受傳媒關注，當局才開始檢驗，公眾才得知。她指出，PFAS是非常危險，它具有生物累積性，導致毒素在體內積累，難以排出，基本上是不會被分解出體外，而目前沒有簡單的解決方案保護澳洲人免受PFAS侵害，即使樽裝水都會含有PFAS。她建議澳洲民眾考慮安裝濾水器，或使用顆粒活性炭過濾器，惟目前沒有一種經濟有效的過濾系統可把PFAS含量降至安全水平。

組織「國際污染物消除網絡」高級政策顧問史密斯（Mariann Lloyd-Smith）批評澳洲的食水安全標準已過時，落後其他國家，根本不能保障人類健康。悉尼大學醫學及衞生學院專家夏特爾（Nick Chartres）指，PFAS是全世界流動性、持久性、毒性最強的化學物，幾乎無處不在，美國環境保護署基於現有證據，認為暴露在任何水平的PFAS都是不安全，澳洲應檢視食水安全標準。

悉尼食水含有PFAS一事曝光後，國會參議院周四（22日）成立PFAS特別委員會，重點調查民眾如何接觸到PFAS，以及該化學物對健康的危害程度，並檢視它在環境、食品和消費品中的存在程度，並提出監管建議。