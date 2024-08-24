美曾驗出樽裝水含致癌物　部分產品澳洲有售

澳洲新南威爾士省悉尼多個食水集水區被驗出含有可致癌的全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），引起社會關注食水安全問題，有專家警告PFAS無處不在，即使樽裝水也不一定安全。

當地傳媒早前報道，澳洲和新西蘭食品標準局（FSANZ）於2021年發表《第27期澳洲總飲食研究》指，抽查澳洲市面8個樽裝水樣本均無發現PFAS的殘留。發言人表示，這是迄今為止對澳洲零售食品中PFAS進行的最全面研究。

不過，美國非牟利消費者權益組織「消費者報告」2020年對47個樽裝普通水和梳打水進行測試，其中43個含有PFAS，在澳洲有售的產品包括Perrier Natural Sparkling Mineral Water、Sanpellegrino Natural Sparkling Mineral Water、Fiji Water Natural Artesian Water、Evian Natural Spring Water等。PFAS含量最高的樣本是梳打水，相信與其碳酸化過程有關。

美國約翰霍普金斯大學於2021年亦曾發表報告，抽驗101個美國樽裝水樣本，其中39個含有PFAS，並發現純淨水的PFAS含量明顯低於礦泉水。大多數純淨水品牌都採用逆滲透處理，而逆滲透被認為是去除飲用水中PFAS最有效方法之一。