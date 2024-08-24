菲飛機闖南海渚碧礁　華射照明彈驅趕

中國與菲律賓軍機在南海主權爭議島礁角力，中國外交部周五（23日）指摘兩架菲律賓軍機周四（22日）闖入中方控制渚碧礁，故依法採取必要反制措施。菲律賓周六（24日）反指中方向菲飛機發射照明彈，行為破壞地區和平安全，敦促停止挑釁。美國海軍研究所新聞網站（USNI News）另披露，加拿大海軍護衞艦早前駛近南海島礁，期間遇上中國海警船，雙方之間互動安全專業。

菲律賓傳媒周五報道，漁業和水產資源局（BFAR）及海岸防衞隊飛機周四（22日）執行例行巡航期間，在渚碧礁上空遭到中方發射至少3次照明彈驅趕。中國外交部同日回覆傳媒查詢時證實，兩架菲律賓軍機闖入南沙群島附近空域，包括渚碧礁，已依法採取必要反制措施，藉此維護自身主權及安全，行動專業、克制、規範，將繼續堅定維護自身領土主權及海洋權益，堅決反對任何侵權行為。

菲律賓西菲律賓海國家特遣部隊周六發表聲明指，BFAR一架塞斯納208B飛機與海岸防衞隊飛機合作例行巡航時，中方從軍事填海島嶼渚碧礁發射照明彈。另外，BFAR同一架飛機周一（19日）在南海黃岩島也遭遇中國空軍編號63270的殲11B戰機騷擾，包括在距離約15米內多次施放照明彈，危害BFAR飛機人員安全。

西菲律賓海國家特遣部隊呼籲北京立即停止一切挑釁及危險行動，以及停止威脅在菲領土和專屬經濟區內從事合法正常活動菲船隻飛機安全等，又指有關行為破壞地區和平安全，進一步損害中方國際社會形象。根據《聯合國海洋法公約》和2016年南海仲裁案裁決，馬尼拉將繼續堅定不移地行使權利，在主權領土、領空、專屬經濟區之內及公海上加強海洋領域意識。

另外，加拿大海軍護衞艦蒙特利爾號近日執行前沿部署任務期間，駛近南沙群島渚碧礁、永暑礁及美濟礁，期間遇上舷號5901的萬噸級中國海警船南沙號靠近。蒙特利爾號指揮官貝恩（Travis Bain）指，該艦在南沙群島區域的所有航行安全專業，無看到對方任何不專業行為。蒙特利爾號上月31日通過台灣海峽，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。