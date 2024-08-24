石破茂選自民黨總裁　稱生涯最後一戰

日本首相岸田文雄日前宣布下月不競逐連任自民黨總裁後，在民調支持度最高、自民黨前幹事長石破茂周六（24日）宣布參選，誓言是從政生涯最後一戰。

石破茂周六在家鄉鳥取縣八頭町一座神社向支持者發表演說時宣布，將參與自民黨總裁選舉，並視其為從政生涯最後一戰，故全心全意尋求支持。他強調自己着眼每位公民而非政黨，又提到日本過去即使不太富裕，老幼臉上仍洋溢笑容，希望令國民再次掛滿笑容，將全力以赴，振興農村地區。

針對黨內政治獻金醜聞，石破茂強調籌集資金應適度、守法及提高透明度，自民黨應向每位公民負責。他強調自己將帶來遵守規則、受人民信任的政治，保護日本、人民、地區及未來，將為此全力以赴。他認為自己的優勢是經驗，政府需實際更新。

67歲的石破茂過去曾4度競逐自民黨總裁一職，今次是繼前經濟安全保障擔當相小林鷹之後，第二位宣布參選黨員。他是鳥取縣前知事、自治大臣石破二郎的長子，1986年以29歲之齡首次當選鳥取縣第一區眾議員並12度連任，2002年首次加入內閣，歷任防衞大臣及農林水產部長等要職，在過往總裁選舉不敵菅義偉、麻生太郎及安倍晉三。