氣球風波致溝通停滯　中美逐恢復會晤

美國白宮國家安全顧問沙利文下周二至下周四（（27日至29日）訪華，是自2016年來首有白宮國家安全顧問訪問中國。中美關係自去年2月美軍擊落飛越領空的中國高空氣球後急轉直下，高層級溝通一度停滯，之後逐步恢復。以下是高空氣球風波至今，中美高層官員會晤時序：

【2023年】

●2月3日：中國承認民用氣球飛越美國領空，美國國務卿布林肯延遲原定2月5日訪華計劃。

●2月18日：中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與布林肯在德國慕尼黑國家安全會議非正式會晤。

●5月10至11日：王毅與沙利文在奧地利維也納見面。

●5月25日：中國商務部長王文濤在美國參與亞太經濟合作組織貿易部長會議，與美國商務部長雷蒙多會晤。

●6月18至19日：布林肯訪問北京，與王毅等人會晤。

●7月6日至9日：美國財長耶倫訪問中國，與國務院總理李強等人會晤。

●8月27日至30日：雷蒙多訪問中國，期間與李強等人見面。

●10月23至29日：美國加州州長紐瑟姆訪問中國，與外長王毅等人會晤。

●10月26至28日：王毅訪問美國，與美國總統拜登、布林肯及沙利文會晤。

●11月15日：亞太經濟合作組織領導人非正式會議在美國加州三藩市舉行，中美元首會晤。

●12月21日： 中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立與美國參謀長聯席會議主席布朗舉行視像會議。

【2024年】

●1月26日至27日：王毅與沙利文在泰國曼谷會晤。

●2月16日：王毅與布林肯在德國慕尼黑國家安全會議舉行會晤。

●4月24至26日：布林肯訪問北京，與王毅等人會晤。

●5月31日：中國國防部部長董軍與美國防長奧斯汀在新加坡香格里拉對話會晤。

●7月27日：王毅與布林肯在老撾萬象東盟外長會議會晤。

●8月15至16日：美國財政部助理部長內曼率團訪問上海，出席中美金融工作小組會議。

●8月24日：中美雙方證實沙利文同月27至29日訪問中國。