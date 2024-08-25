訓練特別救生員　狗狗用專長拯救遇溺者

狗狗除了可以成為導盲犬或治療犬等，再添一份新職業。在西班牙南部馬拉加附近的萊班特海灘上，近期一隊訓練有素的狗狗成為救生員，利用牠們出色的拖曳力、耐力和水流探測能力來營救遇溺者，守護海灘泳客的生命。

英媒上周六（24日）報道，一個犬類救援組織從今年夏天開始在西班牙南部區域，訂立一個讓狗狗可以加入救生服務的計劃，讓牠們跟隨人類救生員進行救援行動。救生犬自3至4個月大開始訓練，一年左右已能掌握傑出的海上救援能力。

該組織經理杜蘭（Manuel Duran）介紹，在海灘上接受訓練的主要是拉布拉多犬和紐芬蘭犬。紐芬蘭犬的耐力更遠遠超過部分人類救生員，牠能夠在拖動重達3噸或可承載6人的救生筏情況下游約5.6公里。而拉布拉多犬可以拖曳2.4噸的物體，並利用其敏銳的嗅覺來定位失蹤人員。

雖然救人重要，但狗狗生命也同樣寶貴。杜蘭表示，訓練員會時刻與救生犬在一起，確保牠們得到良好照顧和保護。為了狗狗的健康着想，亦安排牠們只在每天下午2時至5時之間巡邏海灘，以避免在午後的炎熱天氣下工作。