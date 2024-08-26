菲公開船隻捱撞片段　防長批華南海行動非法

中國與菲律賓在南海持續出現摩擦，周日（25日）雙方船隻再於南沙群島仙賓礁附近海域擦碰。菲律賓海岸防衞隊周一（26日）公布事發片段，指摘中國海警船蓄意衝撞菲船。菲律賓國防部長特奧多羅同日批評，中國在南海的行動顯然非法，又指菲方必須做好準備，預見並習慣中方此類行為。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）在社交網公開片段，顯示舷號21555的中國海警船用船頭撞向菲船船尾，並指摘中國海警向一艘正執行人道主義任務，為菲律賓漁民提供柴油、食品和醫療用品的菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）船隻，採取不專業、侵略性和非法行動。塔里拉聲稱仙賓礁位於菲專屬經濟區內，是中方闖入該區，而中方要求菲船撤走的唯一原因，是中方正進行損害菲海洋環境的非法活動。

特奧多羅表示，他們必須預料到中國會採取這種行為，因為這是一場鬥爭。被問及最近事態會否觸發《美菲共同防禦條約》義務時，他認為這是本末倒置，強調防止武裝襲擊是更重要的事情。特奧多羅又指，每個人都過於關注武裝襲擊，認為菲方自身變得足夠強大，這樣就不會發生上述情況。中國駐菲大使館暫未回應傳媒查詢，但中國海警局周日表明擦碰事件責任全在菲方，要求菲方立即停止侵權挑釁，否則一切後果由菲方承擔。