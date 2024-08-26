沙利文明起訪華3天　與王毅戰略溝通

美國白宮國家安全顧問沙利文將於周三（27日）至周四（29日）訪問中國，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，舉行新一輪中美戰略溝通。被問關於沙利文訪華的具體安排，中國外交部發言人林劍周一（26日）僅表示會適時發布消息。

中國外交部北美大洋洲司負責人周日（25日）預告，王毅與沙利文將繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題。雙方會就中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見，並共同梳理兩國元首三藩市會晤共識取得的進展，充分發揮雙方已建立和恢復的20多個對話溝通機制的作用。

早前有美國官員透露，沙利文訪華一定程度上是為了在美國政治活動頻繁和地緣政治普遍不確定時期，保持穩定。美國總統拜登將於明年1月卸任，任期已進入倒數階段，沙利文與王毅預料將討論拜登離任前最後一次中美元首見面的可能。

另有美媒日前報道，中國加大製造業投資的做法將加劇產能過剩的問題，引發新一輪全球貿易戰。林劍周一表示，中國製造靠的是持續研發投入和比較優勢，而非靠補貼傾銷，更不是靠保護實現壟斷。他批評，每當自身陷於困局，美國一些人士和媒體就把別國當作轉嫁矛盾的「替罪羊」。他強調，中國將進一步擴大高水平對外開放，培育全球經濟發展新動能。