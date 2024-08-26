富士山吉田路線進山限制　有效減少遊人通宵登山

日本富士山今夏起於山梨縣一側啟動進山限制，以防止登山道擁擠和不作休整的通宵登山行為。限制推行一個半月，夜間登山人數大幅減少，相關人士稱效果顯著。但在沒有限制的靜岡縣一側，登山客的不文明行為持續，有專家指出有必要制訂統一的規則。

報道指，山梨縣一側登山道吉田路線5合目，近日聚集了以外國遊客為主的登山客，進山限制大門附近約有20人排隊。受縣方委託接待外國人的松井由美子稱，九成登山客理解限制，而且輕裝上陣者也很多，「說服其租借裝備很不容易」。山梨縣7月在吉田路線的5合目啟用進山限制大門，規定支付通行費2,000日圓（約100港元）的義務，下午4點到翌日凌晨3點未預訂山間小屋住宿的人不予放行。對每天登山人數設置了4,000人的上限，超過時也將關門。

環境省調查，7月1日至8月13日山梨縣一側約有7.65萬人登山，較上年減少12%。7月10日開放登山的靜岡縣一側3條路線總計約有5.53萬人，同比增加了7%。山梨縣富士吉田市稱，7月山梨縣一側夜間登山人數較上年減少了76%。