製售假酒釀1死7失明　曼谷一對兄弟被捕

泰國首都曼谷近日爆出假酒集體中毒事件，至少21人飲用摻雜工業酒精的假酒後不適，目前造成1人死亡和1人危殆，17人需要接受俗稱洗腎的透析治療，其中至少7人失明。泰國警方周日（25日）拘捕一對兄弟，他們涉嫌混製假酒後交由小販分銷。當局正追查是否仍有假酒流出市面，並表明會追究所有涉事方責任。

泰國公共衞生部醫療服務司上周六（24日）證實接獲報告，曼谷一間醫院連日收治21名出現急性甲醇中毒的患者，他們均為泰國本地男性，除一人69歲外，其餘人士年齡介乎30至45歲，最早上周四（22日）發病，多名患者視力模糊，部分患者可能面臨終身洗腎。調查顯示假酒在空三華縣和民武里區銷售，空三華縣政府同日呼籲近期飲酒後出現疲勞、頭暈、視力模糊或嘔吐等症狀的市民立即求醫。

稅務部門其後接到線報指三攀松縣一幢房屋內有人非法釀酒，周日下午5時45分派人突擊搜查，當場拘捕44歲的素拉猜（Surachai Insam）和46歲的素拉薩（Surasak Insam），檢獲膠桶、溫度計、漏斗等混酒工具。被捕兩人報稱是戶主，承認每批次生產三桶200公升酒精，用不透明膠袋分裝售予小販，每袋25公升售價900泰銖（約206港元）。初步調查顯示兩人生產假酒的同時，在堆填區工作。