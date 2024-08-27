俾路支省多地恐襲　逾73人死亡

巴基斯坦俾路支省當地時間周日（25日）夜間至周一（26日），多地遭武裝分子襲擊，遇襲地點包括警察局、鐵路以及高速公路等。巴安全部隊同時對武裝分子進行打擊。截至目前，包括警察、平民和武裝分子在內，已有超過73人死亡。

報道指，武裝分子周日晚襲擊了俾路支省多個巴準軍事部隊站點和警察局，其中發生在卡拉特市的襲擊造成包括安全人員在內11人死亡，6人受傷。連接俾路支省首府奎達市和巴國其他地區的一座鐵路橋被炸毀。警方稱，他們在現場發現了6具尚未確認身份的屍體。

傷亡最嚴重的事件發生在俾路支省東北部穆薩海勒地區。武裝分子封鎖當地一條高速公路，將多輛車中的乘客趕下來，槍殺其中23人，另有35輛車被燒毀。據巴基斯坦國家廣播公司報道，巴國安全部隊和其他執法機構也在對襲擊作出回應。到目前為止，已打死12名武裝分子，打傷多人。打擊行動將持續進行。

恐怖組織俾路支解放軍周一發表聲明說，他們對俾路支省發起多次襲擊，給巴安全部隊造成重大打擊。巴國政府及軍方未對這一聲明加以回應。巴基斯坦內政部在社交媒體上發布內政部長納克維關於俾路支省發生多宗恐怖襲擊事件的聲明。聲明說敵人想通過精心策劃的襲擊在巴國製造混亂和不穩定。巴國內政部將在調查後提供事實性證據。