【東方日報世界視線】美國攻俄布新局　烏戰變質已定型

美國對俄羅斯的攻擊，已經突破紅線，無所顧忌。目的是不停地對俄壓迫，全方位地企圖將之打垮。在烏克蘭戰場上，烏軍的劣勢難以扭轉，便開闢新的戰場。一是庫爾斯克的突襲，開侵略俄境的先例，也取消任何明的暗的協議。

二是肆意空襲，把俄境各地包括莫斯科，也列為可炸可攻之目標，全方位戰爭開始轉入全面的立體戰場的戰爭，下一步便是北約公開進侵俄羅斯。這已經不是圍魏救趙，而是放棄烏東戰場，力求在新戰場上取勝。俄烏邊境各地將會有更大的攻擊，不限於庫爾斯克，還大有可能進侵俄羅斯的飛地加里寧格勒，企圖一舉佔領，借機讓波蘭接收，從根本消除俄羅斯飛地對北約的戰略掣肘作用。

對美國和北約而言，烏克蘭現時的局勢不利，若暫時捨烏克蘭東部戰線而取加里寧格勒，在軍事、政治以至經濟的作用均巨大。一是打通波羅的海三國通道，把它們與波蘭連成一片，控制波羅的海航路；亦可駐重兵南壓白羅斯，西攻俄羅斯聖彼得堡。同時，攻擊俄羅斯加里寧格勒也可作有計算的冒險，形勢一轉可停兵，但已足以警告和嚇阻俄羅斯，集結在蘇瓦烏基走廊的重兵不需撤退，仍可對俄威脅，隨時可斷絕加里寧格勒與俄本土的連接。這是進可攻，退亦保持進攻姿態的戰術。

烏軍若在烏東部敗退，基輔轉危，北約大有可能直接出兵，進駐烏克蘭西部以波蘭裔為主的地區，支援基輔的防守。烏克蘭便成二次大戰東西德之格局，基輔一如德國的柏林。不過，二次大戰東西德之分是冷戰開始，美國與蘇聯對峙。今天俄羅斯比不上蘇聯，北約軍隊進駐烏克蘭便再度侵犯俄羅斯的紅線，進駐之初當然會繼續和談、停戰，可亦不過是《明斯克協議》的翻版。北約借機整頓，重新布局，烏克蘭戰爭會再起，屆時便不是烏克蘭與俄羅斯之戰，而是美國主導北約全面進攻俄羅斯，也便是歐洲大戰，新一輪的西方遠征俄羅斯了。

2014年明斯克兩次協議之時，國際社會和俄羅斯估計不到這是美國的緩兵之計，今次烏克蘭戰爭到現時的階段，性質已變。北約已試探了俄羅斯守衞國境的能力和方法，也從烏戰中了解俄羅斯的實力和韌力，下一階段戰爭便是更直接和針對性的出擊了。美國滅俄之心不死，只是戰術變化而已。

研究院院長 陳文鴻