俄大規模襲烏能源設施　澤連斯基揚言報復

俄羅斯周一（26日）下午至周二（27日）凌晨向烏克蘭發動大規模空襲，發射127枚導彈和109架自殺式無人機襲擊烏克蘭各地燃料和能源等關鍵基礎設施，造成至少7人死亡和47人受傷。烏克蘭總統澤連斯基當天與武裝部隊總司令西爾斯基討論空襲情況，正準備報復行動。

烏克蘭空軍指，俄羅斯發射3枚匕首高超音速空射彈道導彈、6枚伊斯坎德爾M型彈道導彈、77枚Kh101型巡航導彈、28枚口徑巡航導彈、3枚Kh22型超音速反艦導彈、10枚Kh59型巡航導彈和Kh69型隱形巡航導彈，以及109架見證者131型和136型自殺式無人機。烏方成功擊落其中102枚導彈和99架無人機，部分無人機在烏克蘭境內不知所終，2架無人機越境進入白羅斯。

烏克蘭國家緊急服務局指，周一空襲死者中包括4名未成年人，分別是介乎7至10歲的3名兒童，以及一名不足1歲的嬰兒，救援人員另撲滅22處火災。澤連斯基在晚間講話中透露，他和西爾斯基討論F16戰機部署安排，以及烏軍在俄羅斯庫爾斯克州行動。他強調烏軍將根據需要繼續在特定地區採取行動，過去一天奪取更多地區控制權，並繼續增加俘虜人數。