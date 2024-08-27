公共財政缺口過大　英擬縮減隱形戰機訂單

英國《電訊報》周日（25日）報道，工黨政府可能縮減採購F35B隱形戰機數量，彌補上屆保守黨政府留下的220億英鎊（約2,263億港元）的公共財政缺口。政府將發表新一份重大項目年度報告，消息指多個國防部大型項目被評估為交付延遲甚至無法實現。英國國防部拒絕回應報道。

英國國防部原本對外預告採購138架F35B，至今只確定訂購48架，目前已接收34架，預計2025年完成交付。報道引述國防部消息來源指，國防部努力尋找資金滿足採購承諾之際，愈來愈多人擔心國防部可能會縮減採購。前陸軍司令丹納特（Richard Dannatt）警告，鑑於政府已向航母打擊群計劃投入巨額資金，若不進一步投資確保擁有足夠飛機，將令整個計劃淪為「大白象」。

英國基礎設施和項目管理局將發布本年度重大項目年度報告，消息預計7個項目交付日期延遲一年以上，代表交付「無法實現」的紅色評級數量也會多於去年報告。去年報告把F35B項目評為黃色，代表有可能成功交付，但已經存在重大問題需要管理層關注。倫敦白廳消息人士補充，他不會對中型直升機計劃和阿賈克斯步兵戰車在今年獲紅色評級而感到意外。