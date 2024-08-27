收緊移民政策　明年限招27萬國際學生

為了控制破紀錄移民及國際留學生人數，澳洲政府周二（27日）宣布，當地2025年學年招收國際學生人數將限制在27萬之內，藉此打擊通過教育產業圖利的投機分子，同時避免僅得少數院校得益，有待國會表決通過。惟澳洲八大院校聯盟批評，新政策只會損害國家教育產業聲譽。

教育部長克萊爾（Jason Clare）提到，澳洲大學與新冠疫情爆發前相比多收約一成國際學生，而私立職業教育培訓（VET）機構則多收高達約五成人士入讀。他指上述新政策一旦獲得通過，當地院校招收國際學生有望變得更好及公平，有關限制能夠確保教育界未來能夠繼續可持續發展。

根據新政策，澳洲公立大學明年限制招收約14.5萬名國際新生，VET課程可收9.5萬人，私立及非大學高等院校合共可招3萬人，總數降至新冠疫情爆發前水平，不同院校將劃設個別限額。克萊爾指配額上限取決於國際新生開學率及集中程度等因素，未有透露詳情。

國際教育是澳洲四大產業之一，不少外國人利用政策漏洞，透過學生簽證入境及延長居留，卻從事其他事務。談及為何推行新政策時，克萊爾期望大學明年招收國際學生數目與疫情前相比增加15%，VET則減少大約兩成，藉此打擊「試圖利用該產業賺快錢」人士，理由是他們「並非真正為國際學生提供教育，而是為本地勞工打開後門」。

面對政府不斷施壓，澳洲八大院校聯盟總裁湯姆森（Vicki Thomson）同日發聲明反對，又指新政策只會懲罰部分已被證明最受全球優秀學生歡迎的大學。另有一些大學警告，政府一旦限制留學生人數，或導致國內失去約1.4萬個工作職位，亦會削弱大學向一些較貧窮學生提供援助能力。

截至2024年5月數據顯示，澳洲的國際學生總數高達超過81萬人，其中新生佔約29萬人。除了計劃限招國際學生人數，政府上月宣布由即日起，把國際學生簽證申請費用由710澳元（約3,756港元）倍增至1,600澳元（約8,464港元）。