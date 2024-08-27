末代沙皇滅門細節　子彈難貫穿鑲鑽衣刺刀捅殺

俄羅斯總檢察長卡拉斯諾夫上周五（23日）受訪，披露更多末代沙皇尼古拉二世一家滅門案的細節。因皇室成員衣服鑲有鑽石令子彈跳彈，行刑隊延長射擊時間，並以刺刀殺死各人。

卡拉斯諾夫負責皇室謀殺案的刑事調查，他指調查人員一直仔細研究參與事件的劊子手證詞。證詞顯示，皇室成員衣服上的鑽石珠寶令子彈碰上後彈開，他們沒有立即死去令劊子手驚訝及憤怒，連開多槍後終以刺刀作最後了結。部分劊子手取走死者衣服上的珠寶，另有一些珠寶事後在博物館檔案內尋回。調查人員更重現尼古拉二世一家的處決過程，11人站在一個小房間內，敞開的房門外站着兩排甚至三排行刑隊。

尼古拉二世在1917年二月革命退位，輾轉多地後囚禁於葉卡捷琳堡。當白軍逼近葉卡捷琳堡之際，布爾什維克決定處決尼古拉二世一家及隨從。尼古拉二世夫婦、5名子女及4名隨從，於1918年7月16在工程師伊帕季耶夫住宅的地下室內遇害。各人遺體澆上硫酸和焚燒破壞，殘餘骨渣埋在廢棄洞穴中，至1990年代尋回後重新安葬。