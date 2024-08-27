加國下月起限外勞輸入　或減永居名額

加拿大政府周一（26日）宣布一個月後開始限制輸入臨時外勞，緩解當地失業率和樓價高企問題。總理杜魯多認為，目前就業形勢對本國公民和遭受剝削的低薪臨時外勞都不公平，強調移民政策需做得正確，加拿大仍積極支持移民，同時需負責任，確保每位來者都有大道通往成功。他不排除未來減少每年批出永久居留名額，目前政策預期明年接收50萬名永久居民。

新冠疫情爆發後，加拿大一度出現勞動力嚴重短缺危機，杜魯多領導的自由黨政府通過擴大輸入臨時外勞解決問題，卻導致低薪外勞數量激增。杜魯多周一公布新政策，列明從下月26日起，失業率超過6%地區的僱主不可僱用低薪臨時外勞，但農業、食品和魚類加工等食品安全行業，以及建築和醫療保健等仍存在嚴重人手短缺的行業除外。僱主聘用外勞數量不得超過全體員工一成，低薪臨時外勞就業期限將從兩年減至一年。

杜魯多強調，加拿大需要企業投資於培訓和技術，而非增加依賴低薪外國勞動力。他透露政府將於今秋檢視失業率和進一步調整政策的可行性，並提出全面移民計劃，應對國家目前及未來數年至數十年所面臨的現實問題，確保整套方案對本國公民和國家經濟需求盡可能合理。被問及會否減少永久居留名額，他稱極度重視有關問題，將於本周內閣務虛會議上討論。

加拿大統計局數據顯示，臨時外勞、留學生和尋求庇護人士等非永久性居民數量，從2021年約130萬人增加至今年第二季度近280萬人，過去三年間增幅超過一倍。當地今年6月失業率為6.4%，新移民失業率高達11.6%。就業部長伯松努爾期望，新政策令低薪臨時外勞人數跌至疫情前水平。住房部長弗雷澤認為，限制臨時外勞有助紓緩樓市壓力，尤其競爭非常激烈的低端市場。

在野保守黨副黨魁蘭茨曼批評政府施政倒退，退回弗雷澤擔任移民部長時推出的災難性政策，他當時破壞加拿大移民制度，如今卻負責解決住房問題。移民權利組織「外勞支持改變聯盟」執行董事哈桑批評政府的決定，強調失業率、低薪和住房問題並非移民之過，而是僱主剝削和政策失誤造成，並指移民建立社區，應得到平等權利和尊重，而非成為代罪羔羊。