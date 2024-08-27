日稱沒法接受華軍機侵領空　雙方同意密切溝通

日本周一（26日）首次確認有中國軍機侵犯領空，一架解放軍運9情報收集機進入長崎縣五島市男女群島近海領空約兩分鐘。日本內閣官房長官林芳正周二（27日）表示，此舉不僅嚴重侵害日本主權，也威脅該國安全，強調完全沒法接受，已透過外交渠道提出嚴正抗議。

林芳正表示，暫未能就中國軍機的行動、意圖和目標給出明確答案，但指出中方在日本附近的軍事活動有擴大和更活躍的趨勢，日方將加強警戒、監視應對侵犯領空的行為。他未說明事件對中日關係的影響，以及有沒有使用去年開通的中日防衞部門熱線。防衞大臣木原稔亦表示，將採取一切預防措施應對。外務大臣上川陽子則指，日本政府決心保護領土、領海和領空，並將繼續冷靜和堅決應對，同時發出有必然的主張。

除了日本外務省事務次官岡野正敬周一傳召中國駐日使館臨時代辦施泳抗議，外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行同日亦在東京會晤時，向中國外交部亞洲司司長劉勁松提出嚴正抗議，強烈敦促防止事件再發生，雙方就繼續密切溝通達成一致。二人另討論福島第一核電站核污水排海與中國對日本產食品的進口限制，鯰博行傳達了日方關於日本人被拘、東海局勢以及台灣相關問題的立場。