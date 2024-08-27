劍指中國？　美與9國印尼聯演加強區內協作

在中美地緣政治競爭、台海問題和南海主權糾紛等區域緊張局勢下，印尼、美國和另外8國數千名軍人周一（26日）起，在東爪哇省詩都阿佐縣開展為期兩周的「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）聯合軍演，聚焦各國軍隊在亞太地區的聯合操作能力。

演習將在印尼多地舉行，持續至下月6日，其他參與的國家包括澳洲、日本、英國、新加坡、南韓、加拿大、新西蘭和法國，巴西、德國、馬來西亞、菲律賓、泰國、荷蘭、東帝汶和巴布亞新幾內亞則以觀察員身份參與。美方指出，演習已發展為增進集體能力的世界級多國聯合活動，將包括參謀和網絡演習、空降行動、聯合打擊、一次兩棲演習以及模擬陸地行動，展現對印太安全的承諾。印尼軍方發言人強調，演習與南海局勢無關，旨在加強各國在軍事方面特別是協作能力上的合作。

日本陸上自衞隊周一另宣布，下月8到20日將在宮城縣王城寺原演習場和岩手縣岩手山演習場，與法國陸軍舉行設想針對游擊戰的「布呂奈·隆盛」實戰訓練。陸自第39普通科連隊隊員等約100人，以及在法國南部尼姆設有司令部的第六輕型裝甲旅約50人將參與其中。