李輝批個別國家　圖借俄烏危機炮製中國責任論

中國政府歐亞事務特別代表李輝周二（27日）在北京舉行吹風會，向駐華使節及中外媒體代表介紹日前就烏克蘭危機開展第4輪穿梭外交有關情況。他批評，一些國家的「超級鷹派」鼓動戰爭可能會加劇戰場上雙方對抗，又認為個別國家借危機拉攏盟友不斷甩鍋推責，還試圖炮製「中國責任論」，並以非法單邊制裁威脅與俄羅斯進行正常貿易往來的國家。

李輝表示，各國普遍擔憂衝突升級外溢的風險，並且擔心西方對烏使用援助武器打擊俄羅斯本土不斷放寬條件，危機延宕不絕不止在於俄烏雙方，衝突背後是一些軍工複合體所代表的全球戰爭體系在操控。他此行訪問巴西、南非和印尼，因三國是「全球南方」代表性的國家，在烏克蘭危機問題的立場與中方相應，與俄烏雙方也保持溝通，並在斡旋危機上提出不少有助推動局勢降溫的倡議。

此次訪問三國中，各方高度讚賞中國與巴西就政治解決烏克蘭危機聯合發表的「六點共識」意義，也贊同中方提出關於國際和會的三要素，包括俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案。李輝指，各國認為應積極探討更多建設性的和談設想，各方也在此訪就和平進程分別提出設想。中方願意以「六點共識」為基礎，繼續為停火止戰、重建和平發揮建設性作用。