馬克龍拒任命總理人選　左翼政黨揚言彈劾

法國左翼聯盟新人民陣線早前勝出國民議會選舉，上月提名巴黎市政廳財務官員卡斯特茨（Lucie Castets）出任總理，總統馬克龍當時以巴黎奧運舉行為由暫緩任命。他周一（26日）宣布拒絕任命卡斯特茨，稱有關決定獲足夠議員聯合支持。極左翼政黨不屈的法蘭西黨魁梅朗雄指摘馬克龍製造異常嚴重局勢，揚言動議彈劾他。

國民議會選舉後，左翼、中間派和極右陣營均未取得絕對多數議席，形成懸峙議會。馬克龍周一指出，他過去兩天與議會政黨和領袖磋商，了解到若由左翼聯盟執政，議會將有超過350名議員提出反對，為確保制度穩定性，決定拒絕左翼聯盟的提名。磋商期間另討論推舉獲得跨黨派支持的總理，愛麗榭宮指內容公平、真誠且有用，但未達成可行解決方案。馬克龍指，將於周二（27日）開始與政黨領袖進行新一輪磋商。

新人民陣線隨後表明不再參加磋商，除非討論由其組成政府。不屈的法蘭西呼籲民眾示威，敦促馬克龍尊重民主，指摘對方拒絕承認左翼聯盟勝出選舉。該黨黨員將提出彈劾動議，未來將對任何卡斯特茨以外的總理人選提名提出譴責動議。同屬新人民陣線的歐洲生態綠黨聯盟黨秘書長湯德利爾（Marine Tondelier）斥馬克龍的做法為恥辱，是對民主不負責任的危險行為。