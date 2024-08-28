【東方日報世界視線】歐洲民意轉議和　北約恐霸權沒落

烏克蘭精銳部隊結合西方僱傭兵，最近越境入侵俄羅斯庫爾斯克，令俄烏戰爭再度升溫。有芬蘭軍政分析家指出，烏軍這次攻入俄羅斯，其實是在承受北約國家的和談壓力下，希望可反佔俄國領土以作為和談籌碼，同時向北約顯示烏軍仍有反撲的實力，以及替美國民主黨總統候選人賀錦麗造勢。然而，無論美國或歐洲的民意調查都顯示，大多數民眾支持以談判方式盡早結束俄烏戰爭。

由於烏克蘭軍隊目前的平均年齡是43至45歲，無法應付遠較烏軍年輕、訓練有素及有大量武器支援的俄軍，戰場上出現逃亡投降潮，烏政府加強在國內尋找年輕人參軍，歐洲的烏克蘭領事館停止簽發新護照予適齡參軍的人民，迫使其無法居留國外，同時要求歐洲政府推行遣返政策。

根據今年6月美國一份調查顯示，94%美國受訪者期望俄烏戰爭以外交途徑解決，歐洲的受訪者也有88%持相同立場。而歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）這個眾所周知的親西方及極反俄智庫，上月發表的數據顯示，歐洲的受訪者在回答俄烏戰爭應如何結束時，多數認為應透過和談解決，希臘有49%，意大利有48%，西班牙有45%，捷克有44%，英國有42%，就連烏克蘭也有30%；相反，希臘及意大利只有3%、西班牙只有7%、荷蘭及英國只有8%、法國及德國只有9%受訪者認為烏克蘭會戰勝，而相信俄羅斯會戰勝的受訪者多一倍以上。此外，希臘有58%受訪者建議立即和談妥協，只有18%仍支持烏克蘭繼續戰鬥收回喪失的領土，意大利則分別是57%和18%，法國分別是36%和30%，德國分別是41%和31%。

俄烏戰爭初期，歐洲國家普遍有超過半數民意支持烏克蘭，以及相信烏軍可在西方軍援烏國及經濟制裁俄羅斯下獲勝。然而，經過兩年半的戰鬥，經濟制裁俄國失敗、烏軍面臨崩潰、北約支援不足、歐洲面臨經濟衰退等，導致如今民意大多支持和談。這些歐洲國家的政府至今仍未放棄支援烏克蘭，是因為害怕英國前首相約翰遜的警告會成真：如果烏克蘭失敗，那將是西方霸權的終結。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻