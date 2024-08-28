超強颱風珊珊襲鹿兒島縣　最高級別強風巨浪警報生效

颱風珊珊周三（28日）增強為超強颱風，將吹襲日本九州南部鹿兒島縣，對周邊地區帶來狂風暴雨，預計周四（29日）在九州南部登陸。氣象廳當日下午1時向鹿兒島縣（不包括奄美地區）發布最高級別的強風巨浪特別警報，料珊珊將造成數十年一遇的大規模災害，呼籲民眾保持高度警惕，遵循地方政府發布的避難指令。

珊珊周三清晨集結於日本鹿兒島縣奄美市以北，日本中部的愛知縣周一（26日）起落暴雨，新城市48小時內錄得304.5毫米雨量，是自2003年有統計以來當地8月最大雨量。蒲郡市竹谷町周二（27日）晚發生山泥傾瀉，掩埋一幢兩層高木屋，屋內的一家五口有4人失蹤，一名女子獲救；該市周三上午向災區附近14戶發出疏散令。

氣象廳召開記者會，預計珊珊將為九州南部和奄美地區帶來破紀錄暴雨，呼籲鹿兒島縣和宮崎縣警惕。珊珊向北移動時中心風力將繼續增強，預計在截至周四清晨6時的24小時內為九州南部多地帶來500毫米雨量，並為九州北部、四國、中國地區、近畿地區帶來暴雨。截至周三凌晨5時，國土交通省安排全國51座水壩預先洩洪。

日本航空宣布取消周三在鹿兒島機場和鹿兒島偏遠島嶼升降的110個內陸航班，影響約4,200人，並取消從關西機場、中部機場往返上海、曼谷的6個國際航班。全日空取消周三至周五（30日）來往宮崎縣、鹿兒島的80班內陸機，影響約5,100人。九州新幹線、西九州新幹線、東海道新幹線和山陽新幹線不排除周三起全線停駛。