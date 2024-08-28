曾塗鴉靖國神社　網紅鐵頭涉敲詐勒索杭州落網

本名董光明的內地網紅「鐵頭懲惡揚善」（鐵頭）今年5月在供奉日本二戰甲級戰犯的東京靖國神社內塗鴉並撒尿，事後遭日本警方通緝。他涉敲詐勒索一名帶貨主播並索要黃金，在浙江省杭州市落網，公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

杭州市公安局濱江區分局周二（27日）通報，當局近日對網名鐵頭的董某某等人以涉嫌敲詐勒索罪依法立案偵查，發現董某某、薛某、許某某等人今年5月經合謀，以曝光黑材料相威脅，向某帶貨主播索要數百克黃金，並許諾交付後將提供保護，經多次交涉後獲得該主播向其指定帳戶轉帳的大額錢款。濱江分局工作人員證實，鐵頭涉嫌敲詐勒索罪被抓，相關部門正在處理。網傳扣押決定書顯示，警方在案中起獲3部iPhone手機、1個可攜式硬碟，59張每張標示「100」的超市卡等財物。

鐵頭去年3月開始發布「打假」相關的短片收穫大量粉絲，惟其後多次捲入風波，曾被揭因開設賭場和非法拘禁入獄，今年1月又自爆涉黃經歷引發網民舉報。鐵頭早前在社交平台發布在靖國神社石柱撒尿，以及用紅色噴漆噴上英文「Toilet」（廁所）塗鴉的影片並認責，聲稱為報復日本排放核污水入海。