特朗普延攬小羅拔·甘迺迪　加入過渡團隊

美國共和黨總統候選人特朗普的團隊周二（27日）宣布，已故總統約翰·甘迺迪之姪小羅拔·甘迺迪、前民主黨夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）將加入特朗普的過渡團隊。小羅拔·甘迺迪去年爭取民主黨總統候選人提名不果後退黨，轉以獨立身份競選，至上周五（23日）宣布暫停競選，轉為支持特朗普。

特朗普高級競選顧問休斯（Brian Hughes）指，特朗普的支持者跨越黨派界限，對小羅拔·甘迺迪和加巴德加入過渡團隊感到自豪，期待兩人發出強而有力聲音，致力恢復美國的偉大。小羅拔·甘迺迪周一（27日）受訪時指，自己獲邀加入過渡團隊，協助挑選未來管理政府的人選，並共同解決政策問題。民主黨全國委員會顧問卡希爾（Mary Beth Cahill）批評，小羅拔·甘迺迪接近第二屆特朗普政府的想法讓人害怕。

美媒報道，若特朗普贏得今年11月的總統選舉，小羅拔·甘迺迪可能出任政府職務。倒戈的加巴德曾於2020年爭取民主黨總統候選人提名不果，她2022年退黨後政治立場愈靠近特朗普，將於周四（28日）在威斯康辛州為特朗普站台。