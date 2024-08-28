中非合作論壇下周北京開峰會　尼日利亞總統出席

尼日利亞政府發言人周二（8月27日）宣布，該國總統蒂努布（Bola Tinubu）下周訪華，將在北京出席中非合作論壇峰會，並與中方討論經濟、農業和衞星技術合作。

中非合作論壇峰會將於下周三至下周五（9月4日至6日）在北京舉行，下周四（9月5日）舉行開幕式。尼日利亞政府發言人表示，蒂努布將與中方將就共同關心的問題，包括經濟、國家、地區以及國際安全議題等交換意見。蒂努布亦將實地考察兩間主要中國公司，包括華為技術有限公司和中國鐵建集團，因為尼日利亞希望建造一條連接尼日利亞西南部伊巴丹和首都阿布賈的高鐵。他另將與資訊和通訊技術、石油和天然氣、鋁生產、海港建設、金融服務和衞星技術開發領域的10名華企行政總裁會面。

北京市公安局周三（8月28日）公布，為了維護中非合作論壇峰會期間空中安全，自下周一（9月2日）凌晨零時起至下周五（9月6日）深夜期間，市內內禁止一切單位、組織及個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。對於相關違規、違法行為，公安機關將聯合軍隊、民航等相關部門嚴厲查處。

談及中國與非洲之後關係時，中國外交部發言人林劍周三回應稱，中國歡迎其他國家加大重視投入非洲，以開放心態看待中非關係和合作，也願意在尊重非方意願基礎上展開三方合作、多方合作，共同造福非洲人民。