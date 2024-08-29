超強颱風珊珊登陸鹿兒島縣　陸空交通受阻

超強颱風珊珊於當地周四（29日）上午8時登陸日本鹿兒島縣薩摩川內市附近，氣象廳向鹿兒島縣（不包括奄美地區）發布強風巨浪特別警報，鹿兒島縣薩摩地區也發布了風暴潮特別警報，呼籲民眾提高警覺。

九州地區出現大雨，大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣出現線狀雨帶，需嚴防山崩、低窪地氾濫、河川氾濫。截至上午7時的過去48小時，宮崎縣美里町南鄉的降雨量為697毫米，是正常8月雨量的1.3倍；鹿兒島縣木月町前田的降雨量為550.5毫米，為正常一個月雨量的1.9倍。宮崎縣、鹿兒島縣、熊本縣、大分縣、愛媛縣、靜岡縣發生山泥傾瀉的風險極高，部分地區發出警報，有地區出現洪水。

珊珊來勢凶凶，日本多地陸空交通受阻。九州新幹線周三（28日）晚開始暫停運行熊本站至鹿兒島中央站之間，周四上午8時開始全線停駛。西九州新幹線周四全天停運，東海道新幹線、山陽新幹線亦在部分區間減速運行，可能因應情況停駛。航空交通方面，許多往返九州和四國機場的航班取消，日本航空周四共取消265個航班，全日空共取消173個航班，捷星航空、天馬航空等亦取消部分航班。