以軍約旦河西岸反恐10巴人亡　哈馬斯籲全面動員反抗

以色列國防軍聯同國家安全局於周三（28日）連夜在約旦河西岸北部地市杰寧和圖勒凱爾姆進行大規模反恐行動，造成10名巴勒斯坦人死亡。

報道指，今次是重大的聯合行動，以色列派出無人機、推土機、軍隊、安全部隊、邊境警察及一支精銳臥底部隊。以色列外交部長卡茨表示，行動目的是挫敗伊斯蘭-伊朗恐怖主義基礎設施，並聲稱伊朗正在努力建立針對以色列的東部戰線，以方必須像處理加薩地帶恐怖主義基礎設施一樣應對威脅，包括暫時疏散巴勒斯坦居民及採取任何必要措施。他形容，無論從何種角度和目的來說，這都是一場戰爭，以色列必須勝利。以軍指，已經確定了伊朗把武器和爆炸物走私到約旦河西岸的系統性戰略，杰寧和圖勒凱爾姆過去一年就發生了150多宗槍擊和炸彈襲擊。

巴勒斯坦自治政府譴責以色列的侵犯和罪行，特別是加薩的種族滅絕戰爭及針對西岸北部的襲擊。，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯呼籲全面動員對抗佔領者及定居者，直指以色列行動是廣泛的，使用大量軍事力量並輔以無人機和戰機空襲，蓄意破壞基礎設施。伊斯蘭聖戰武裝組織斥責以軍全面侵略約旦河西岸。