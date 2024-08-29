CIA料烏續佔領俄領土　俄軍反攻將陷苦戰

烏軍越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的行動持續，美國中央情報局副局長科恩（David Cohen）周三（28日）指相信烏軍有意在一段時間內保留所奪取的俄羅斯領土，俄羅斯總統普京肯定會下令反攻，但將是一場苦戰。

科恩表示，烏軍佔領庫爾斯克州近780平方公里土地，其意義仍有待觀察，雖然基輔表示無意吞併已佔領的俄羅斯領土，惟烏軍正在築構防線，似乎打算在一段時間內保留部分俄羅斯領土。他認為普京不得不應對俄羅斯領土喪失在本國社會引起的反應，俄方會發起反攻試圖奪回落入烏軍手上的領土。

科恩續稱，烏軍成功反攻庫爾斯克州有可能稍微改變衝突的動態，而俄羅斯在烏克蘭東部頓涅茨克地區緩慢推進，俄軍在部隊和裝備方面付出了巨大代價，未知能否佔領烏克蘭重要後勤中心城市波克羅夫斯克，但歸根結底，對俄羅斯來說這一切都不會在戰略意義上改變遊戲規則。

烏克蘭總統澤連斯基同日透露，烏軍持續奪取俄羅斯領土並俘獲俄軍士兵，現在所有壓力都轉移到俄羅斯，他們不能再加強對頓涅茨克的攻勢。他聽取了烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基的匯報，頓涅茨克戰況極其艱難，主要俄軍攻勢和部隊都集中在該區，特別是波克羅夫斯克。