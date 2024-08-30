與副手首同場受訪　賀錦麗盼共和黨人入閣

美國民主黨總統候選人賀錦麗和副手沃爾茲，周四（29日）首度同場接受專訪。賀錦麗強調希望成為所有美國人的總統，並預告一旦勝選，首要任務是加強經濟，並希望提名一位共和黨人加入內閣，強調重要決策需要不同觀點。對於在多項關鍵政策上轉變立場，她解釋是因為過去4年出任副總統期間獲得新的視角，強調自己價值觀無改變。對於共和黨對手特朗普質疑其黑人身份，賀錦麗批評把戲太陳舊。

談及勝選後第一個目標，賀錦麗重申重點是加強經濟，最優先任務之一就是盡所能支持並強化中產階級。她本月初提出經濟政綱，重點降低食品、住屋及托兒成本，致力打擊價格壟斷，加強興建可負擔住房。對於為何任內未實現上述政策，她指已經做到壓抑通脹、降低處方藥成本和為家庭減稅，只是有更多工作要做。賀錦麗強調加薩地帶戰爭必須結束，必須達成協議釋放人質，但她未表明會限制向以色列出售武器。

賀錦麗過往曾支持綠色新政，承諾出任副總統後禁止水力壓裂，任內卻為擴大壓裂租賃投下決定性支持票。賀錦麗解釋副總統任內已設定減少溫室氣體排放目標，反映可以在不禁止壓裂下對抗氣候危機。她強調自己政策觀點和決策最重要是價值觀並無改變，她指出任內周遊美國後，相信建立共識很重要，要找到共通點來真正解決問題。她提到自己擔任加州檢察長時曾起訴被控跨國販運人口的幫派，反映她對移民的價值觀。

拜登今年7月21日宣布退出來屆總統競選，賀錦麗提到自己收到拜登致電時，正在家裏為侄女製作煎餅和煙肉。拜登說明決定退選後，賀錦麗問：「你確定嗎？」拜登回答確定。賀錦麗指，她當下首先想到的不是我自己，而是對方，並讚揚拜登異常強大，有智慧、奉獻、判斷力和處事能力，是當之無愧的美國總統。她計劃恢復特朗普上任總統前傳統，任命至少一名對立政黨成員進入內閣，但指腦海中未有特定人選。

沃爾茲則形容，自己對激勵美國人實現夢想充滿熱情。對於過往服兵役和家庭生育被外界質疑隱瞞事實，沃爾茲解釋自己用語可能不夠精確，強調有犯錯就要承認。但他指摘共和黨人發言攻擊其家人，並稱若非如此，就是攻擊其子女對他表現出的愛。賀錦麗則提到，自己在民主黨全國代表大會在發表演講時，侄孫女在台下注視她的照片，被它深深觸動。