華發表仙賓礁珊瑚礁生態報告　批菲艦破壞環境

中國和菲律賓近日在有主權爭議的南海南沙群島仙賓礁的摩擦加劇，中國自然資源部南海發展研究院聯合自然資源部南海生態中心、自然資源部南海調查中心等單位，於今年5月至7月按年度工作安排，對仙賓礁珊瑚礁生態系統狀況進行調查評估，周五（30日）首次發布《仙賓礁珊瑚礁生態系調查報告》。報告指出，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，具有充分的歷史和法理依據。菲律賓海警9701艦今年4月非法滯留仙賓礁以來，已經對周圍自然環境產生一定不利影響。

報告顯示，2024年較2012年，仙賓礁礁盤的造礁石珊瑚覆蓋面積整體維持穩定，目前珊瑚礁生態系整體健康，分布有造礁石珊瑚13科57屬236種，造礁石珊瑚覆蓋率平均為24.7%，最高為51.3%，與世界主要珊瑚礁分布區相比，處於較高水平。仙賓礁分布有珊瑚礁魚類26科179種，以隆頭魚科和雀鯛科魚類為主，平均密度每平方米約124尾。

自然資源部南海發展研究院副院長黃華梅指出，發現硨磲、唐冠螺等表徵珊瑚礁生態系健康的相關指示物種，以及綠海龜、玳瑁、長吻原海豚等珍稀生物，礁區關鍵生境指標值處於珊瑚適宜生長範圍。對於菲律賓炮製的所謂中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致珊瑚大量白化死亡的言論，黃華梅批評是毫無科學和事實依據，中方將進一步加強對仙賓礁及附近海域的調查研究、評估和保護，努力減少高強度人類活動等外部因子帶來的不利影響，以維持仙賓礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

菲律賓海警9701艦自今年4月以來，非法滯留仙賓礁至今，於5月7日至19日的調查作業期間，中方編隊全程遭遇菲方監視干擾。自然資源部南海生態中心高級工程師熊小飛稱，菲律賓於5月12日調派了兩艘鋼製快艇替換原來使用的橡皮艇，兩度派遣潛水員在中方作業區周邊下潛干擾，中國海警在現場提供全面支援保障，多次派出快艇反制。熊小飛解釋，受到波浪、海流等作用影響，船錨及錨鏈會對周邊礁體造成持續破壞，菲律賓多次頻繁地派出小艇在周邊礁盤上活動，中方在現場調查也發現了菲海警9701艦周邊海域有菲律賓標誌的垃圾。為了更準確、更全面地評估該艦對仙賓礁珊瑚礁生態系的影響，中方需進一步及近距離調查評估。

除了年度工作安排外，針對菲律賓所謂的中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致珊瑚大量白化死亡等情況，今次調查還在整個礁區新增34個巡查站位進行查驗。