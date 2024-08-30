悉尼供水含致癌物　新省年度人物擬提集體訴訟

澳洲新南威爾士省悉尼西部食水早前驗出可致癌全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），含量超出美國安全標準4倍。新省2010年度人物、環保份子迪伊（Jon Dee）周五（30日）譴責政府監管失職，危及居民和遊客健康，他促請新省省長柯民思（Chris Minns）親自督導改善濾水標準，否則他將號召民眾向有關公營機構提出集體訴訟。

澳媒今年6月調查發現國內多處食水含PFAS，呼籲政府常規檢測。新省水務公司（WaterNSW）周三（28日）確認PFAS源自悉尼以西山脈、著名旅遊勝地藍山的梅德洛水壩，調查期間作為預防措施停止水庫供水。居於藍山的迪伊指，藍山食水PFAS含量超出美國標準4倍，較沃勒甘巴水壩（Warragamba Dam）超出300倍，整個藍山長期飲用受PFAS污染食水，若非傳媒揭露可能無人發現。

迪伊批評，新省政府顯然未能履行謹慎責任，是最高級別的疏忽，完全令人無法接受，新省衞生部長宣傳當地擁有全球最好的食水，是令人震驚的謊言，政府實際上試圖通過操縱手段，讓民眾以為不值得擔心。迪伊要求柯民思為治下發生問題負責，批評政府仍未查出梅德洛水壩PFAS來源，呼籲展開適當和透明調查，並認為澳洲應該引入全球最好的美國標準確保水質。迪伊強調自己、家人和朋友都不希望藍山最終爆發集體癌症。

新省環境部長夏普（Penny Sharpe）周四在國會接受綠黨議員費爾曼（Cate Faehrmann）質詢時，回應為何未跟隨美國採用同樣嚴格水質標準，夏普指標準由聯邦政府負責，目前由國家健康與醫學研究委員會審查，自己關注事件也非常擔心，當局正採取相關措施，只是需要些許時間。新省衞生部長帕克（Ryan Park）同日強調，有信心各機構會做好嚴格水質監控工作，並仍然相信悉尼食水是「全球最好的飲用水」。