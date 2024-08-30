NHK脫稿男主播不滿薪酬待遇　曾任鳳凰衛視特約記者

本月19日在日本放送協會（NHK）國際中文新聞節目，脫稿發表「釣魚島是中國領土」言論的中國籍男播音員已返回中國。日媒周三（28日）述消息，揭露該男子曾任總部位於香港的鳳凰衛視東京分局駐日特約記者，曾透露不滿公司薪酬待遇。NHK表示對內情不了解。鳳凰衛視東京分局表示男播音員非公司職員，只是臨時委託工作，目前未再委託業務，亦與NHK今次事件完全無關。

根據相關派遣機構及多名消息人士指，該名男播音員為49歲中國山西籍男子胡越，在天津的大學專攻英語，20多歲來日求學，畢業於東京大學研究生院。自2002年起開始，他一直負責NHK中文新聞的翻譯和播報工作，之後與NHK全球媒體服務簽訂業務委託合同繼續相關工作業務。他曾擔任過豐田等大型日企及日本政府機關的影片中文旁白等，並多次以特派記者身份為鳳凰衛視東京分局出鏡報道，包括去年8月福島核污水開始排海。

有認識胡越近15年、同為在日華人的NHK前同事表示，胡越是一個孤獨的人，喜愛日本文學，平日為人溫厚、說話有禮，工作態度認真，所以很多人點名要他工作。據悉，胡越曾向上級反映不滿公司待遇未果，加上中日關係日漸緊張，老實的他原本愛國心就很強，又恐懼繼續報道有關日本立場的新聞可能引發不測，甚至被中國網民人肉、網暴，前同事認為是日積月累的不滿引發了今次事件。

胡越上周三（23日）離日返華，東京都內住宅的行李原封不動，日媒認為他被部分中國人捧成英雄，NHK日後要對其刑事起訴及索償有難度。胡越已非NHK僱員，但卻在「樹語treetalk」的微博帳號簡介中，稱自己是「前NHK中國籍員工」，並發貼文感謝網友及媒體關心支持，再強調所有該講的都在那22秒裏，又寫道：「當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拼命掩蓋當下中國真實發展的面貌，導致普通日本民眾對中國的認知，最少滯後十年，甚至十五年。」