華斥日蓄意挑撥南海局勢　無理攻擊抹黑

中國駐日本大使館發言人周五（30日）批評日方再次在南海問題對中方無理攻擊抹黑，蓄意攪動南海局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並提出嚴正抗議。

駐日使館發言人表示，菲律賓一再在中國南海島礁侵權挑釁，嚴重侵犯中方領土主權和海洋權益，負有全部責任，中方採取必要管制措施完全正當、合法、合理，現場操作專業、克制、規範。發言人強調，中國不接受、不承認南海仲裁案非法、無效裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動，堅決反對日方借所謂裁決向中方施壓，直言任何披着法律外衣的政治操弄結局注定失敗。長期以來，日方夥同美國等少數國家以各種手段插手南海，扮演了極不光彩的角色。中方嚴肅敦促日方停止挑撥是非、慫恿對抗，不要在攪局南海的錯誤道路上愈走愈遠。

另一邊廂，中國兩艘海警船周三（28日）凌晨駛入釣魚島周邊水域，在周邊連續逗留超過38小時至周四傍晚（30日）才駛離。

美國國會眾議院誇黨派代表團本周訪日，周四（29日）會晤日本官員及首相岸田文雄，表達對美日聯盟的支持，並討論兩國如何合作打擊中國日益增長的軍事、經濟和意識形態挑釁。