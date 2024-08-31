美國憂慮安全　拒派承包商赴烏維修F16戰機

美國《華爾街日報》周五（30日）報道，拜登政府出於安全考慮，拒絕派遣民間承包商往烏克蘭，協助維修F16戰機等西方國家援助的軍事裝備。

知情美國官員透露，國家安全委員會審視派遣承包商進入烏克蘭，維修F16等武器的提議。惟情報機構認為風險太高，承包商可能成為俄羅斯攻擊目標，相反希望歐洲國家可負責更多甚至全部維修任務。美國國防部一些官員支持向烏克蘭派出承包商，但總統拜登在國家安全顧問沙利文引導下，擔心國防部缺乏有效應對計劃處理承包商受襲。美國國防部官員強調未有任何決定，重申不會派兵參戰，目前沒有承包商在烏克蘭。荷蘭國防參謀長艾切爾斯海姆（Onno Eichelsheim）周三（28日）證實，將資助私人公司替烏克蘭維修F16。

F16後勤是極為專業的工作，每架戰機出勤一小時便需10多人提供數小時任務支援。F16後勤工作對烏克蘭是重大挑戰，若無他國協助維修與更換零件，戰機將難以升空作戰。美國內部在俄烏戰爭初期，已討論是否派遣承包商往烏克蘭。隨着西方承諾提供80架F16中的首批6架7月底交付後，烏克蘭對維修武器需求變得更迫切。