台向美增購近2千枚刺針導彈　反制解放軍威脅

台灣向美國採購的250枚便攜式刺針防空導彈系統，依台美雙方規劃可在明年全數交裝。台媒周六（31日）引述台國防部送到立法院的下年度國防預算書指，為有效反制解放軍威脅，美方已同意台方提出的增購案，增購數量為1,985枚，意味台灣共採購2,235枚便攜式刺針導彈。

美方同意台灣提出的增購案後，台國防部今年5月31日核定修訂全案的期程、數量及總金額，並將統籌建案的單位由海軍司令部改為陸軍司令部。涉及的總金額由原先的133.7億元（新台幣，下同，約32.6億港元），暴增至逾690.1億元（約168.2億港元），增購數量將在2031年全數運交台灣。至於海軍增購的導彈、發射系統及敵我識別器的數量，是否包括在陸軍司令部增購案內，台軍不予置評。

台國防部周六另公布，周五（30日）上午6時至周六上午6時，共偵獲解放軍軍機30架次，其中20架次逾越台灣海峽中線，進入北、中、西南及東部空域，2架次無人機繞航台灣，另有軍艦7艘次及4艘次公務船持續在台海周邊活動。當中殲16、運8等20架次軍機周五下午4時半起，配合軍艦開展聯合戰備警巡。

台國防部周五另公布2024年大陸軍力報告書，評估大陸攻台的9個時機，其中有多達7個項目是涉及台獨分裂與和平統一無望；另外2個則是台灣獲得核武及外國軍隊介入台灣內部事務。報告又指，大陸對台戰術戰法運用，仍受限台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力。