【東方日報世界視線】賴斯代言美鷹派　對中俄鬥爭不懈

在小布殊掌政時期，賴斯（Condoleezza Rice）於2001至2005年出任美國國家安全顧問，2005至2009年出任國務卿，她更是主導美國入侵阿富汗、伊拉克、利比亞及敍利亞的鷹派人物。2020年至今，她擔任美國重要智庫胡佛研究所所長，是對美國外交事務仍深具影響力的人物。賴斯最近在《外交事務》雜誌發表了重要文章《孤立主義的危險》，稱「世界仍需要美國，美國仍需要世界」，重申堅持美國新保守主義的價值觀及推動全球霸權戰略的重要性。

賴斯的出發點是：總結19至20世紀的經驗，大國從來不會自我克制，一定對全世界施加影響力，結果世界是奉行西方民主制度及自由經濟的國家，與威權主義政府主導下的國家之間的鬥爭。

這篇文章其實是對今年11月美國大選的一個政治宣言。面對特朗普與賀錦麗的競爭，美國共和黨及民主黨的鷹派強調，要以「永恒戰爭」對付俄羅斯、中國、伊朗及北韓。而將加入特朗普過渡團隊的小羅拔‧甘迺迪，以及民主黨左翼代表人物加巴德（Tulsi Gabbard）都是反戰派，支持結束俄烏戰爭，因此被賴斯代言的共和黨及民主黨鷹派標籤為「孤立主義者」。

賴斯認為，美國及西方國家在本世紀初嘗試「善意引導」中國經濟走向自由市場及全球化，藉此使中國政治也走向自由化，但她承認此舉失敗，中國經濟自由化了，但維持強硬政治控制，並在台灣問題及軍事上，發展成為對美國的背叛與威脅，更聯同俄羅斯挑戰西方，使美國與盟友要作出制裁和軍事回應。

代表美國鷹派勢力的賴斯，在文章中表現出三大盲點：一是倒果為因，遮掩美國在全球一直主動圍堵及軍事威脅中國和俄羅斯。二是美國對中俄實施經濟及科技制裁，才是真正背叛了自由主義市場經濟。三是她以為美國如今還在領導世界，夥同西方盟友及獲得各國廣泛支持遏制中、俄、伊、朝，完全不理解「全球南方」國家漸漸加強維繫在金磚體系周邊。在賴斯這群鷹派人物眼中，美國領導的西方仍然處於優勢，而以中、俄為首的敵對國家，最終將會在西方的努力打壓下，出現經濟及政治危機並解體，故此鬥爭不可鬆懈。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻