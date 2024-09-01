特朗普國家公墓拍照風波　賀錦麗斥不尊敬軍人

美國共和黨總統候選人特朗普上周一（8月26日）在阿靈頓國家公墓與陣亡軍人家屬拍照，職員上前阻止時被特朗普隨行人員推開。民主黨對手、現任副總統賀錦麗上周六（8月31日）首次評論事件，指摘特朗普不尊敬軍人，不應再成為總統。

賀錦麗在社交網發文，批評特朗普除了為他自己服務外，無法理解其他任何事物。她強調退伍軍人、服役人員及其家屬應受尊敬，絕不應被貶低，並應受到最崇高的尊敬和感激之情。她相信無法履行這項簡單而神聖職責的人，絕不應再站在美國總統印章的後面。美國陸軍早前譴責特朗普團隊明知墓園內不得競選卻推開職員，賀錦麗團隊通訊總監泰勒（Michael Tyler）稱事件非常可悲，但符合外界對特朗普及其團隊的預期。阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）上周六強調特朗普團隊未違規，指摘陸軍部長沃穆斯無能，麾下官員不尊重烈士家屬意願。

賀錦麗同日再次呼籲特朗普，在下周二（9月10日）總統候選人辯論中全程打開咪高峰。她指特朗普顧問團隊不允許他全程開咪，而特朗普照辦，若連其團隊都對他無信心，那美國人民也絕不會有。賀錦麗強調兩人正競選美國總統，就應以透明方式全程開咪辯論。主持辯論的美國廣播公司（ABC）未有回應。